В Барнауле капитан попался за сливом топлива с теплохода

Капитан и моторист сливали дизель из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, которая находилась в припаркованной на берегу машине. Потом они попытались скрыться, но полицейские задержали подозреваемых.
Злоумышленники пытались похитить 1000 литров дизельного топлива. Сотрудники транспортной полиции изъяли топливо и вернули законному владельцу, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
Похитителям грозит срок до 5 лет тюрьмы.
Ранее транспортные полицейские в Алтайском крае поймали с поличным группу мужчин, которые сливали топливо с локомотивов.