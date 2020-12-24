В Барнауле капитан попался за сливом топлива с теплохода

Двое работников транспортной организации попались на краже судового топлива. Полицейские линейного управления поймали подозреваемых с поличным на берегу Оби в Барнауле.

Капитан и моторист сливали дизель из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, которая находилась в припаркованной на берегу машине. Потом они попытались скрыться, но полицейские задержали подозреваемых.

Злоумышленники пытались похитить 1000 литров дизельного топлива. Сотрудники транспортной полиции изъяли топливо и вернули законному владельцу, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

Похитителям грозит срок до 5 лет тюрьмы.

Ранее транспортные полицейские в Алтайском крае поймали с поличным группу мужчин, которые сливали топливо с локомотивов.