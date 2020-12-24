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Происшествия

В Барнауле сбили девочку на занесенном снегом пешеходном переходе

В Барнауле в среду вечером, 23 декабря, на пешеходном переходе сбили подростка, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП на пешеходном переходе. Барнаул.
ДТП на пешеходном переходе. Барнаул.
vk.com/barneos22.

ДТП произошло в районе дома № 11 по улице Шукшина — прямо на пешеходном переходе. Судя по фото, наезд совершил водитель такси «Uber».

«Девочка, 11 лет. Доставлена в травмпункт», — пишут в комментариях к записи.

Как отмечают местные жители, на переходе стоит не только соответствующий знак, который в метель можно не увидеть, но и светофор с датчиком движения, который уж точно сложно не заметить.

«Летом там датчики работали наоборот: подходишь — гаснет, уходишь — загорается. Делал либо профи, либо юморист», — ответили на это замечание.

Также в паблике отметили, что в этом месте часто сбивают пешеходов. А зимой на заснеженной дороге машину и вовсе «могло потащить».

Ранее в Барнауле неизвестный водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.

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