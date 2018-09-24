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В центре Барнаула загорелся старый дом

Днем 24 сентября в Барнауле на улице Анатолия загорелся жилой двухэтажный деревянный дом. Пожарные еще тушат огонь, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар на улице Анатолия в Барнауле. 24 сентября.
Пожар на улице Анатолия в Барнауле. 24 сентября.
altapress.ru

Возгорание в доме № 144 по улице Анатолия произошло примерно в 14 часов. На место происшествия приехали пожарные, полиция и скорая. Около дома собрались прохожие и жители ближайших домов.

Огонь начал распространятся с крыши или второго этажа, во время тушения из-под кровли летели искры. Из-за происшествия автомобили не могли проехать по узкой улице, пожарные машины перегородили движение на улице Радищева.

О причинах возгорания в пресс-службе МЧС не сообщили. Пожарные тушат здание и выясняют обстоятельства произошедшего.

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