В центре Барнаула загорелся старый дом

Возгорание в доме № 144 по улице Анатолия произошло примерно в 14 часов. На место происшествия приехали пожарные, полиция и скорая. Около дома собрались прохожие и жители ближайших домов.
Огонь начал распространятся с крыши или второго этажа, во время тушения из-под кровли летели искры. Из-за происшествия автомобили не могли проехать по узкой улице, пожарные машины перегородили движение на улице Радищева.
О причинах возгорания в пресс-службе МЧС не сообщили. Пожарные тушат здание и выясняют обстоятельства произошедшего.