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Происшествия

В Барнауле сгорело здание музыкальной школы. Предварительная причина — поджог

Около 2 часов ночи в центре Барнаула произошел пожар. Очевидцы сообщают в паблике Barnaul.22, что открытым пламенем горела старая музыкальная школа на Калинина, 5а. МЧС по Алтайскому краю сообщила altapress.ru, что по предварительной версии здание подожгли.

Пожар на Калинина, 5а.
Пожар на Калинина, 5а.
barneos22

Деревянное двухэтажное здание было построено в 20-х годах прошлого века. Там размещалась средняя школа, в годы Великой Отечественной войны — госпиталь хирургического профиля, а затем музыкальный лицей. Деревянный сруб находился в аварийном состоянии и уже около двух десятков лет не эксплуатировался. В нем оставались вещи образовательного учреждения: музыкальные инструменты, пластинки, учебники, фотографии, мебель. Огонь полностью уничтожил объект.

Пресс-служба МЧС по Алтайскому краю сообщила altapress.ru, сообщение о пожаре поступило в 1.28 ночи. Огонь распространился на площади 600 кв. м. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава, 9 единиц техники. Огнем уничтожены крыша, пострадали стены и перекрытия здания. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог.

Барнаульцы пишут, что так кто-тот мог избавиться от старого строения для нового, облюбовав участок в центре города.

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