Около 2 часов ночи в центре Барнаула произошел пожар. Очевидцы сообщают в паблике Barnaul.22, что открытым пламенем горела старая музыкальная школа на Калинина, 5а. МЧС по Алтайскому краю сообщила altapress.ru, что по предварительной версии здание подожгли.

Деревянное двухэтажное здание было построено в 20-х годах прошлого века. Там размещалась средняя школа, в годы Великой Отечественной войны — госпиталь хирургического профиля, а затем музыкальный лицей. Деревянный сруб находился в аварийном состоянии и уже около двух десятков лет не эксплуатировался. В нем оставались вещи образовательного учреждения: музыкальные инструменты, пластинки, учебники, фотографии, мебель. Огонь полностью уничтожил объект.

Пресс-служба МЧС по Алтайскому краю сообщила altapress.ru, сообщение о пожаре поступило в 1.28 ночи. Огонь распространился на площади 600 кв. м. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава, 9 единиц техники. Огнем уничтожены крыша, пострадали стены и перекрытия здания. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог.

Барнаульцы пишут, что так кто-тот мог избавиться от старого строения для нового, облюбовав участок в центре города.