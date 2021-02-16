В Барнауле шестерых мужчин обвиняют в групповом изнасиловании школьников

В Барнауле перед судом предстанут шестеро мужчин, которых обвиняют в групповом насилии над подростками из неблагополучных семей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2013 по 2020 год житель Барнаула знакомился с мальчиками из неблагополучных семей, после чего привозил их к своим «друзьям», где школьников насиловали шестеро мужчин.

«В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния. Всего от преступных действий злоумышленников пострадали шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает Следственный комитет.

В ходе предварительного следствия, признав вину, мужчина заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Его «друзей» обвиняют в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица младше 14 лет).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в 2020 году 39-летнего жителя Барнаула, который работал учителем в одной из школ, признали виновным и вынесли приговор за развратные действия, изготовление порнографии и насилие сексуального характера в отношении нескольких детей.