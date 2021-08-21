В Барнауле скончалась женщина-пешеход, пострадавшая в ДТП со спортивным мотоциклом

В краевой столице в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — водитель, женщина и 13-телний подросток. Троих человек — водителя и пешеходов — госпитализировали. Сегодня стало известно, что женщина скончалась в больнице, сообщает «Толк».
В Барнауле на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова были сбиты два пешехода.
"Инцидент. Барнаул".
Информацию об этом журналистам подтвердили в ГИБДД Барнаула.
«Женщина от полученных травм скончалась в горбольнице № 1», — рассказали в ведомстве.
Напомним, трагедия случилась на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова. Двигаясь на спортивном мотоцикле, 17-летний байкер сбил на нерегулируемом пешеходе 43-летнюю женщину и 13-летнего мальчика.