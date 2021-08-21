В Барнауле скончалась женщина-пешеход, пострадавшая в ДТП со спортивным мотоциклом

В краевой столице в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — водитель, женщина и 13-телний подросток. Троих человек — водителя и пешеходов — госпитализировали. Сегодня стало известно, что женщина скончалась в больнице, сообщает «Толк».

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова были сбиты два пешехода. "Инцидент. Барнаул".