В Барнауле собаки на девушек начали нападать: одну спас водитель, а другой не повезло

Первый случай попал на видео, он произошел на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов.
«К вопросу о бродячих собаках», — отметили в паблике.
Водитель с товарищем заметили большую свору собак — около десяти особей — окруживших и кидавшихся на девушку, которая отбивалась как могла и чем могла.
Мужчина быстро подъехал и открыл дверь в салон машины, куда заскочила девушка в слезах. Она рассказала, что собаки не успели ее покусать.
Второй случай произошел неподалеку от остановки «Столовая Бия».
«На мимо проходящих студенток напала свора бесхозных собак, в результате одна из них получила укус левой голени. Это просто ужас. Что происходит на улицах Барнаула?» — возмутилась очевидица.
В комментариях указали, что собаки живут на местной АЗС, а подкармливает их «бабка-кастрюлечница». Барнаульцы отметили, что данная стая часто нападает на людей.
Напомним, в Барнауле в 2022 году планируют отловить 620 собак. Власти назвали сумму затрат и указали, что в нее входит.
Ранее депутат АКЗС Сергей Серов заявил, что около 14 тысяч собак бродят по Алтайскому краю.