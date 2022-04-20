20 апреля
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Происшествия

В Барнауле собаки на девушек начали нападать: одну спас водитель, а другой не повезло

В Барнауле в среду, 20 апреля, произошло два случая нападения бездомных собак на девушек, сообщают «Барнаул 22» и «Инцидент Барнаул».

Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
кадр из видео.

Первый случай попал на видео, он произошел на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов.

«К вопросу о бродячих собаках», — отметили в паблике.

Водитель с товарищем заметили большую свору собак — около десяти особей — окруживших и кидавшихся на девушку, которая отбивалась как могла и чем могла.

Мужчина быстро подъехал и открыл дверь в салон машины, куда заскочила девушка в слезах. Она рассказала, что собаки не успели ее покусать.

Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
кадр из видео.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
кадр из видео.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
Стая бездомных собак напала на девушку в Барнауле.
кадр из видео.

Второй случай произошел неподалеку от остановки «Столовая Бия».

«На мимо проходящих студенток напала свора бесхозных собак, в результате одна из них получила укус левой голени. Это просто ужас. Что происходит на улицах Барнаула?» — возмутилась очевидица.

В комментариях указали, что собаки живут на местной АЗС, а подкармливает их «бабка-кастрюлечница». Барнаульцы отметили, что данная стая часто нападает на людей.

Напомним, в Барнауле в 2022 году планируют отловить 620 собак. Власти назвали сумму затрат и указали, что в нее входит.

Ранее депутат АКЗС Сергей Серов заявил, что около 14 тысяч собак бродят по Алтайскому краю.

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