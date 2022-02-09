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Жизнь

В Барнауле в 2022 году планируют отловить 620 собак. Названа сумма затрат и что в нее входит

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, как в Барнауле и в России будут решать проблему бродячих собак.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Бессарабов отметил, что в 2022 году в Барнауле намерены отловить 620 собак, на каждую из которых выделили 6774 рубля.

«В эту сумму входит работа отловщиков, оплата топлива, стерилизация, медицинская помощь и поиск новых хозяев для брошенного животного», — уточнил он.

Депутат также сообщил, что в Госдуме создали специальную рабочую группу для разработки поправок в закон «Об ответственном обращении с животными».

«Представители регионов уже начали присылать свои предложения — их поступило более 38 тысяч. Однако прежде чем принимать конкретные решения, надо понимать, в какой части необходимо совершенствовать законодательство. Для этого важно пообщаться с практиками, экспертами, с теми, кто непосредственно занимается отловом и содержанием бездомных животных», — указал Бессарабов.

При этом депутат акцентировал, что отстрел животных, на котором настаивают в соцсетях, это мера не только не гуманная, но и неэффективная.

Бессарабов подчеркнул, что виновато не животное, а безответственный хозяин, и поэтому справедливо звучат предложения о наказании таких людей.

Ранее в Алейске поймали чертову дюжину собак после нападения на детский садик. Кстати, накануне сообщили, что по краю бродят около 14 тысяч собак.

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