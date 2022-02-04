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Жизнь

В Алейске поймали чертову дюжину собак после нападения на детский садик

В Алейске после рассмотрения мер прокурорского реагирования поймали 13 безнадзорных животных и передали в специализированное учреждение, сообщает прокуратура Алтайского края.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Напомним, 21 января жители Алейска рассказали, что на территории детского сада на детей во время прогулки напала стая собак.

Также животные напали на шедшую домой девочку, которой помогла проходящая мимо женщина.

После этого прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение о проведении проверки.

«Проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, создания безопасных условий их пребывания в дошкольном учреждении, деятельности органов местного самоуправления по реализации полномочий по отлову бродячих животных», — рассказали в ведомстве итоги.

По результатам проверки в адрес главы Алейска внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили.

Власти города заключили контракт на 71 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем, который занялся отловом собак.

«В настоящее время произведен отлов безнадзорных животных на территории Алейска в количестве 13 собак, которые помещены в специализированное место для содержания», — уточнили в прокуратуре.

Накануне губернатор Колымы предложил отправлять бездомных собак в тюрьму на перевоспитание.

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