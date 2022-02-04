Губернатор Колымы предложил отправлять собак в колонии: «И животные перевоспитываются, и человек»

Носов на заседании областного правительства отметил, что поступило очень интересное предложение от главы региональной ФСИН.

«Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что собаки будут содержаться в вольерах, а не в каменных постройках.

При этом, пояснил Носов, при исправительных колониях есть территории, на которых можно возвести эти приюты.

«Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений», — поручил губернатор.

Кстати, в Алтайском крае в исправительные колонии могут отправиться около 14 тысяч бездомных собак.

Ранее российские кинологи предложили решение проблемы бездомных собак.