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Жизнь

Губернатор Колымы предложил отправлять собак в колонии: «И животные перевоспитываются, и человек»

Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил создавать приюты для бродячих собак при исправительных колониях, сообщает «Интерфакс».

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Носов на заседании областного правительства отметил, что поступило очень интересное предложение от главы региональной ФСИН.

«Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что собаки будут содержаться в вольерах, а не в каменных постройках.

При этом, пояснил Носов, при исправительных колониях есть территории, на которых можно возвести эти приюты.

«Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений», — поручил губернатор.

Кстати, в Алтайском крае в исправительные колонии могут отправиться около 14 тысяч бездомных собак.

Ранее российские кинологи предложили решение проблемы бездомных собак.

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