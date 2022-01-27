Около 140 тысяч собак бродят по Алтаю. Депутаты предложили удвоить затраты на отлов животных

Депутаты АКЗС предложили удвоить финансирование муниципалитетов для отлова бродячих собак и выделить деньги на строительство приютов для животных, сообщает « Интерфакс ».

Вопросы о выделении дополнительных средств уже рассмотрели на рабочих совещаниях в комитетах парламента.

«Будет решен вопрос об увеличении финансирования муниципалитетов по отлову собак. Мы просим в два раза. Было 16 млн рублей, но все сошлись на том, что не хватает финансирования», — отметил председатель комитета АКСЗ по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Кроме того, подчеркнул депутат, в крае не хватает приютов для животных.

«У нас пять приютов на 1200 голов и порядка 140 тысяч бродячих собак. Однозначно — надо предусмотреть в бюджете средства на строительство государственных приютов, потому что по всей России они в основном частные», — пояснил Серов.

В АКЗС подготовили письма к алтайским депутатам Госдумы с предложениями для федерального законодательства, которые, в частности, касаются усыпления.

«Необходимо применять эвтаназию. Для больных собак мы можем применять, а для агрессивных — нет. Надо этот пробел устранить», — указал Серов.

Также алтайские депутаты предложили усилить ответственность для тех владельцев собак, которые выкидывают животных на улицу — эту инициативу уже внесли в Госдуму.

Ранее в Алейске бродячие собаки напали на детей в детсаду и на идущую по дороге девочку.