Собаки насмерть загрызли шедшего на работу мужчину в Астраханской области

В Астраханской области возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения бездомных собак, сообщает региональный СК.

Трагический случай произошел 26 января 2022 года, неподалеку от гаражного кооператива Энергетик в Приволжском районе.

«Стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который направлялся на работу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по признакам халатности. Следствие оценит действия должностных или иных лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

В областной прокуратуре отметили, что тоже проверяют исполнение законодательства и устанавливают причины произошедшего.

Ранее в Забайкалье собаки растерзали семилетнюю девочку, а в Подмосковье собаки напали на четырехлетнего мальчика, которого с множественными ранами лица госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы.

Накануне россиянам дали советы на случай встречи со сворой агрессивных бродячих собак.