Россиянам дали советы на случай встречи со сворой агрессивных бродячих собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА «Новости» , как следует себя вести при встрече с агрессивно настроенными собаками.

Голубев подчеркнул, что наибольшую опасность представляют стаи собак, особенно те, у которых уже есть опыт нападений на людей.

Эксперт указал на ошибку подкармливания бездомных собак, поскольку они привыкают, что их кормят на данной территории и начинают считать ее своей.

«Уровень агрессии животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах. Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове — это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте», — порекомендовал кинолог.

При встрече со стаей бродячих собак лучше попытаться не обращать на них внимания и медленно уйти с территории, которую они считают своей.

Не стоит вести себя угрожающе, бежать или провоцировать собак. Самое важное — сохранять хладнокровие и спокойствие, не проявлять страха и не давать стае понять, что вы напуганы.

«Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене — так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории», — посоветовал Голубев.

От нападающей собаки следует отбиваться подручными средствами, стараясь удержаться на ногах и защищая шею — это наиболее уязвимое место.

Также есть спецприборы, издающие ультразвук, или перцовые баллончики, которые могут отпугнуть собак.

Ранее в Якутии покусанный мужчина задушил собаку, после чего разбежалась вся стая.