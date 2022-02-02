Решение проблемы бездомных собак предложили российские кинологи

В РКФ подчеркнули, что количество бездомных собак резко возрастает там, где к разведению, продаже и содержанию питомцев относятся безответственно.

«Бездомные собаки появляются там, где отсутствует ответственность: ответственность тех, кто должен выполнять требования по отлову, помещению в приют и стерилизации животных, тех, кто содержит эти приюты», — отметили в организации.

Речь также идет об ответственности «нерадивых разведенцев», продающих щенков в интернете или на рынках, и ответственности владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу.

«Если мы хотим добиться цивилизованного владения, то обязательная регистрация животных станет большим шагом на пути к этому. Она позволит повысить уровень персональной ответственности владельца», — пояснили в РКФ.

Кинологи отметили, что в России нет единой базы учета животных, однако маркировка позволит создать такую базу с систематизированными данными, что узнать общее количество животных.

Ранее депутат АКЗС сообщил, что около 14 тысяч собак бродят по Алтайскому краю.