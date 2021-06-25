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Происшествия

В Барнауле старший брат убил младшего после распития спиртного

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после братоубийства по малозначительному поводу, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел вечером 23 июня. 45-летнего жителя Барнаула обвинили в убийстве младшего брата.

«Пришел в гости к своему 36-летнему брату. После распития спиртного между ними произошла словесная ссора, переросшая в обоюдную драку», — рассказали в ведомстве.

Мужчина «из-за малозначительного повода» избил родного человека, который полученных травм скончался на месте.

Обвиняемый в убийстве покинул место убийства, но вскоре его задержали. Следователи планируют отправить его под стражу.

Ранее в Республике Алтай брат убил брата выстрелом в затылок после распития алкоголя.

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