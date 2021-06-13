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Происшествия

В Барнауле стартовал сезон пляжных краж

У 28-летнего барнаульца украли рюкзак на одном из частных пляжей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Молодой человек оставил рюкзак с кошельком и банковскими картами без присмотра. Материальный ущерб составил более 12,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Задержанный признался, что успел воспользоваться похищенной банковской картой в различных магазинах города.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Ранее полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на барнаульские офисы микрозаймов.

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