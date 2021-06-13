В Барнауле стартовал сезон пляжных краж

Молодой человек оставил рюкзак с кошельком и банковскими картами без присмотра. Материальный ущерб составил более 12,5 тыс. рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Задержанный признался, что успел воспользоваться похищенной банковской картой в различных магазинах города.
Возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
Ранее полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на барнаульские офисы микрозаймов.