В Барнауле стартовал сезон пляжных краж

У 28-летнего барнаульца украли рюкзак на одном из частных пляжей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.

Молодой человек оставил рюкзак с кошельком и банковскими картами без присмотра. Материальный ущерб составил более 12,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Задержанный признался, что успел воспользоваться похищенной банковской картой в различных магазинах города.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Ранее полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на барнаульские офисы микрозаймов.