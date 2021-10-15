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Происшествия

В Барнауле стрелял таксист на остановке, чтобы утихомирить разбушевавшихся пассажиров

В Барнауле таксист сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы успокоить двух пассажиров, сообщает «Инцидент Барнаул».

Мужчина устроил стрельбу на остановке в Барнауле.
Мужчина устроил стрельбу на остановке в Барнауле.
кадр из видео.

Утром 15 октября на улице Малахова мужчина устроил стрельбу на остановке — напротив ТЦ «Огни».

После этого в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами.

«На место незамедлительно направили наряд ППС. Участниками конфликтами являются трое мужчин — водитель такси и двое пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Таксист пояснил, что выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров.

Травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке, принадлежит водителю такси.

Все участников конфликта доставили в отдел полиции, проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали ему горло, мужчину спас второй подбородок.

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