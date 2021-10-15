В Барнауле стрелял таксист на остановке, чтобы утихомирить разбушевавшихся пассажиров

Утром 15 октября на улице Малахова мужчина устроил стрельбу на остановке — напротив ТЦ «Огни».
После этого в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами.
«На место незамедлительно направили наряд ППС. Участниками конфликтами являются трое мужчин — водитель такси и двое пассажиров», — рассказали в ведомстве.
Таксист пояснил, что выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров.
Травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке, принадлежит водителю такси.
Все участников конфликта доставили в отдел полиции, проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали ему горло, мужчину спас второй подбородок.