В Барнауле строительный кран упал на детский сад

В Барнауле днем 17 октября кран упал на здание детского сада «Имка», сообщает читатель altapress.ru.

По словам читателя, кран работал на территории стройки 17-этажного дома на Змеиногорском тракте, 82. Здание возводит компания «Строительный камень».

Центр семьи и детства «Имка» находится на Змеиногорском тракте, 80. Судя по кадрам с места ЧП, кран задел угол этого здания.

В детском саду altapress.ru сообщили, что у них «все хорошо» и пострадавших нет.

Напомним, вечером 23 июня из-за сильного ветра в Барнауле также упал кран. Он работал на стройплощадке ЖК «Собрание», рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.

Крановщик скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. По данным «Вести 22», мужчина мог выпрыгнуть из кабины, но до последнего пытался отвести многотонный кран от проезжей части.