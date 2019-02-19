В Барнауле суд вернул пенсионерке квартиру, проданную без ее ведома

Октябрьский райсуд Барнаула принял решение о возврате из чужого владения квартиры пенсионерки Галины Макаровой, сообщили в «Алтайской ассоциации по защите прав заемщиков». Жилья женщина лишилась после того, как взяла заем в микрокредитной компании (МКК) «Сибирская народная казна». Теперь она получила реальную возможность вернуться в квартиру, из которой ее выселили прошлой осенью.

Успокоили и убедили

История эта началась еще летом 2016 года: пенсионерка обратилась в «Сибирскую народную казну» за получением займа.

Сама она рассказывала: деньги ей согласились дать только под залог квартиры. А по факту оформили договор купли-продажи жилья, объясняла Макарова. Хуже того, женщину убедили написать расписку о получении денег от продажи — в реальности же жилье она не продавала и продавать не хотела, и денег за него не получала.

«Не волнуйтесь. Никто вас не выписывает, живите, пока не рассчитаетесь, — успокаивали ее в „Сибирской народной казне“. — А по-другому займа вы получить не сможете».

Галина Макарова. Ассоциация по защите прав заемщиков.

Искала правду в суде

Между тем, как утверждала пенсионерка, она успела вернуть «Сибирской народной казне» 385 тыс. рублей и еще не имела просрочки по займу, когда узнала, что у ее квартиры появился новый собственник. Иначе говоря, жилье было продано за ее спиной.

Руководитель МКК Роман Тюленев (теперь уже бывший: в декабре 2018 года он оставил свой пост) заявлял: никакого займа и в помине не было, Макарова изначально хотела продать свое жилье.

И в Октябрьском райсуде, куда Макарова обратились, что называется, в поисках правды, посчитали: наличие договора купли-продажи и расписки о деньгах вполне достаточно для ее выселения из квартиры.

Успел перепродать

Галину Макарову поддержала «Ассоциация по защите прав заемщиков» — с ее помощью летом прошлого года она обратилась с апелляционной жалобой в краевой суд.

Там решение вынесли в ее пользу: договор купли-продажи квартиры между Галиной Макаровой и Романом Тюленевым признали притворным, сделку — недействительной. Особо суд подчеркнул: денег за свою квартиру женщина не получала.

Однако к тому моменту Тюленев успел перепродать квартиру другому лицу, а на эту сделку решение краевого суда не распространялось. Новый собственник в глазах закона выглядел добросовестным приобретателем.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Адвокату «Ассоциации по защите прав заемщиков» Татьяне Паниной пришлось приложить немало усилий, чтобы в очередном судебном процессе доказать недобросовестность нового хозяина квартиры пенсионерки.

Редкое судебное решение

Новый собственник перепроданной квартиры Галины Макаровой перед покупкой никогда не был в ее квартире, стало известно на суде. Его представитель объяснил это так: он якобы очень доверял Роману Тюленеву — человеку, которого, как выяснилось, он видел лишь два раза в жизни.

И ему достаточно было лишь фотографий жилья, чтобы понять: квартира пенсионерки — то, что ему нужно — в онлайн-режиме он будто бы был в состоянии оценить ситуацию с квартирой и ее собственником.

Но Татьяна Панина отметила: фотографии, представленные суду, сделали через несколько месяцев после продажи квартиры. Не выдержали критики и другие его доводы.

В результате суд полностью удовлетворил исковое заявление пенсионерки уже к новому собственнику и постановил изъять жилье из чужого владения. Решение пока в законную силу не вступило.

«В 90% аналогичных случаях суды поддерживают другие требования», — прокомментировали в «Ассоциации по защите прав заемщиков».

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Четверо потерпевших

Между тем, тот же Октябрьский суд сейчас рассматривает уголовное дело Романа Тюленева — его обвиняют в мошенничестве: ст. 159 УК РФ. Потерпевшими кроме Галины Макаровой признаны еще четыре пожилых жительницы Алтайского края. В отношении всех их (кроме Галины Макаровой) есть решения о выселении из квартир.

Еще одна барнаульская пенсионерка Алевтина Веснина получила право пожить в уже не принадлежащей ей квартире до конца отопительного сезона. 6 марта краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры Октябрьского района о незаконности сделки купли-продажи и ее квартиры.

И новый (теперь уже, надеемся, бывший) владелец квартиры Галины Макаровой, и владелец квартиры Алевтины Весниной (он же владелец квартиры еще одной потерпевшей из Новоалтайска, он же по чистой случайности — брат нового руководителя «Сибирской народной казны») проходят по этому делу свидетелями.

Подробности о рассмотрении в суде уголовного дела можно узнать на сайте «Ассоциации по защите прав заемщиков».