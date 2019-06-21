В Барнауле суд вынес обвинительный приговор за массовую вырубку в парке «Изумрудный»

Директор компании «Лидер» Владимир Фишер признан виновным в незаконной рубке деревьев, совершенной в особо крупном размере в парке «Изумрудный». Обвинительный приговор огласили 20 июня в Октябрьском райсуде Барнаула. Однако сам Фишер с приговором не согласен, виновным в этом преступлении себя не считает и, вероятнее всего, будет его обжаловать.

Желающих узнать результаты судебного процесса по делу о вырубке горячо любимого парка не нашлось. Судья Дмитрий Сургуцкий зачитывал приговор в пустом зале: он, подсудимый, адвокат и двое слушателей, включая корреспондента altapress.ru.

Приговор зачитывали около двух часов — большую часть времени отняло перечисление каждого из сотен деревьев, вырубку которых вменили в вину Владимиру Фишеру: «Яблоня диаметром 20 сантиметров стоимостью 36 689 рублей 54 копейки, ясень пенсильванский…» и т.п.

Рассказываем подробности рассмотрения этого дела.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

В чем обвиняли директора

Итак, Владимир Фишер обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка деревьев в особо крупном размере и с использованием служебного положения.

В 2017 году директор компании «Лидер», к которой перешли права арендатора участка под парком «Изумрудный», организовал вырубку, как полагало следствие, 560 деревьев. При передаче дела в суд обвинение полагало: вырубка незаконная и виновен в ней директор. Ущерб, который он нанес своими действиями, составляет более 15 млн рублей — такая сумма фигурировала в обвинительном заключении.

Вырубка деревьев в парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Что решил судья

Судья Дмитрий Сургуцкий, заслушав стороны, рассчитал ущерб от вырубки иначе: он составляет не 15, а 11 млн рублей. Тем не менее, и это тянет на особо крупный размер (более 150 тыс. рублей).

В целом же судья счел преступление доказанным. Он вынес Фишеру обвинительный приговор и назначил ему наказание: 2 года условно (с испытательным сроком 2 года).

«Суд таким образом дает Фишеру возможность своим достойным поведением доказать свое исправление», — сказал Дмитрий Сургуцкий.

Кроме того, судья удовлетворил гражданский иск прокурора, поданный в интересах Барнаула — с Фишера взыскали деньги в счет погашения нанесенного им ущерба: 11 113 733 рубля 40 копеек.

Приговор еще не вступил в законную силу и в течение 10 дней может быть обжалован.

Почему ущерб снижен

В деле изначально фигурировали 560 деревьев. Однако в суде выяснилось: в апреле 2017 года, то есть перед началом рубки, Фишер получил разрешение от города на снос 107 аварийных деревьев — 61 кленов и 46 берез.

Тонкость ситуации в том, что это же разрешение выдали еще в 2015 году, но предыдущему арендатору — «Парку культуры и отдыха «Октябрьский» (ПКиО). И на суде представитель ПКиО заверил: тогда же, в 2015 году, все 107 деревьев и вырубили, о чем был составил акт.

Но в комитете по благоустройству не поинтересовались, сделал он это или нет. Получилось, что в 2017 году разрешение Фишеру выдали повторно, хотя этих 61 кленов и 46 берез уже в парке не было.

Обвинение полагало: Фишер получил разрешение, чтобы придать видимость законности своим преступным действиям. Но судья с ним мне согласился: он сказал, что эти доводы не доказаны. И пришел к выводу, что директор «Лидера» получил разрешение законно, выдано оно уполномоченным органам и в установленном порядке. Поэтому и вырубка 107 деревьев вполне законная.

«Даже на специалистах отдела по благоустройству и озеленению не лежала обязанность контролировать исполнение выданного в 2015 году разрешения, поэтому и на Фишера такая обязанность вообще возлагаться не может. Тем более что Фишер даже не подавал документы — это сделал до него предыдущий директор ООО «Лидер» Немчинов», — пояснил Дмитрий Сургуцкий.

Так что из 560 деревьев исключили сначала 107 — 61 клен и 46 берез. А потом и еще 140 гнилых и аварийных деревьев — ведь они не имеют стоимости. В итоге судья признал Фишера виновным в незаконной вырубке 313 деревьев. Соответственно, уменьшился и посчитанный в рублях ущерб от вырубки.

Парк «Изумрудный» в конце сентября 2017 года. Олег Богданов

«Намерения были благие»

Сам Фишер признал вину в незаконной рубке только трех тополей: после урагана 2017 года одно дерево упало на два других и срубить их пришлось. И он действительно за разрешением на их вырубку не обращался. В остальном же он вырубал только аварийные деревья в соответствии с разрешением.

«У нас были благие намерения», — сказал Владимир Фишер altapress.ru.

Директор «Лидера» также утверждает, что вырубкой также занималась «Барнаульская горэлектросеть», но суд не счел это доказанным. Его адвокат Валерий Давыдов сказал, что, вероятно, приговор будет обжалован.

Октябрьский районный суд Барнаула. Анастасия Корягина , altapress.ru

10 фактов из приговора о вырубке деревьев в парке «Изумрудный»