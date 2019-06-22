Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле суд запретил концерты в спорткомплексе «Темп», «Дискотеку» перенесли, артисты улетели

Железнодорожный райсуд Барнаула 21 июня запретил проводить в здании спорткомплекса «Темп» массовые мероприятия в связи с нарушениями правил пожарной безопасности, сообщает управление Службы судебных приставов по Алтайскому краю. Шоу «Дискотека Союз» переносится на осень, следует из сообщения канала «Катунь 24» и портала kassir.ru.

Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Анна Зайкова

Суд вынес решение по иску прокуратуры, поданному для защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожара, говорится в сообщении приставов.

Массовые мероприятия в спорткомплексе «Темп», расположенном по адресу: проезд 1-й Балтийский, д. 9, проводить запрещено до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и до его приведения в соответствие с функциональным назначением для проведения массовых мероприятий.

Портал kassir.ru информирует, что концерты Дискотека «Союз», запланированные на 22 и 23 июня, переносятся на 20 и 21 сентября. Место проведения остается без изменений.

Из сообщения на портале продажи билетов:

Все артисты приехали и были готовы выступить. Но, к сожалению, по техническим причинам площадки, на площадку наложили арест и потребовали устранения нарушений. Ни артисты, ни организаторы концерта, а также площадка не были уведомлены заранее.

Артисты приносят свои извинения и обязательно приедут 20 и 21 сентября в Барнаул на площадку СК «Темп».

Футбольный манеж &quot;Темп&quot; в Барнауле
Футбольный манеж «Темп» в Барнауле
Анна Зайкова

Все, кто хотел бы вернуть деньги за билеты, могут сделать это с понедельника 24 июня в центральной кассе (ул. Пролетарская, д. 131 оф. 305). Для возврата электронных билетов надо написать запрос в форму обратной связи.

Официального сообщения о переносе концерта сайт самого спорткомплекса «Темп» пока не опубликовал.

Напомним, ранее именно в спорткомплекс «Темп» срочно перенесли проведение концерта Басты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость