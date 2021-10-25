В Барнауле сутенершу и двоих подельников осудили за групповое изнасилование девушки

Суд вынес приговор 20-летней девушке и мужчинам 27 и 37 лет, которые по общему сговору удерживали и насиловали жительницу Барнаула, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Из личных неприязненных отношений осужденная решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка.

С этой целью сутенерша арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин и обманным путем позвала девушку в гости.

Присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После того, как злоумышленники уснули, девушка выбралась из квартиры через окно на карниз и звала на помощь.

Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

Вину насильники не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию.

Суд приговорил каждого к 7 годам общего режима и выплате штрафа в пользу потерпевшей в размере 500 тыс. рублей.