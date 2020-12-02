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Происшествия

В Барнауле только после вмешательства прокуратуры и СМИ возбудили уголовное дело о краже водосчетчиков

Прокуратура Ленинского района Барнаула признала незаконными решения об отказе в возбуждении уголовных дел по поводу кражи водосчетчиков дома по ул. Малахова, 34а. Дело возбудили, когда жильцы предали проблему огласке.

Счетчик воды.
Счетчик воды.
СС0.

После выхода материала о кражах водосчетчиков 20-ти квартир прокуратура Барнаула организовала проверку.

Подтвердилось, что жильцы неоднократно обращались в полицию, но по их заявлениям приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

«Однако принятые решения отменены прокуратурой Ленинского района Барнаула как незаконные. По результатам дополнительной проверки все материалы соединены в одно производство», — заявили altapress.ru в надзорном ведомстве.

26 ноября дознаватель ОД ОП по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу возбудил одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).

Напомним, 11 октября очередная кража привела к затоплению второго этажа и лифтовой дома, а также коммерческих помещений на первом этаже.

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