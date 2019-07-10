В Барнауле трамваи умудрились врезаться друг в друга

Судя по размещенных паблике фотографиях, один из трамваев сошел с рельсов в тот момент, когда по параллельным путям двигался двухвагонный состав по маршруту № 5 в другую сторону. Каких-либо подробностей происшествия не сообщается.
Сход с рельсов трамваев в Барнауле время от времени происходит, иногда последствия бывают весьма серьезными. К примеру, 28 ноября 2018 года на спуске с улицы Советской Армии трамвай тоже сошел с рельсов и врезался в 17 автомобилей, автомобили получили серьезные повреждения.
Исполнительный директор «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула» Николай Долженко объяснил инциденты старением парка.