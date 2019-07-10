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10 июля
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Происшествия

В Барнауле трамваи умудрились врезаться друг в друга

В Барнауле на пересечении улицы Малахова и Гридасова столкнулись трамваи, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Если быть более точными, то один из них врезался в другой.

ДТП с участием трамваев 10 июля 2019 года. Барнаул, пересечение ул. Малахова и Гридасова.
ДТП с участием трамваев 10 июля 2019 года. Барнаул, пересечение ул. Малахова и Гридасова.
vk.com/incident22

Судя по размещенных паблике фотографиях, один из трамваев сошел с рельсов в тот момент, когда по параллельным путям двигался двухвагонный состав по маршруту № 5 в другую сторону. Каких-либо подробностей происшествия не сообщается.

Сход с рельсов трамваев в Барнауле время от времени происходит, иногда последствия бывают весьма серьезными. К примеру, 28 ноября 2018 года на спуске с улицы Советской Армии трамвай тоже сошел с рельсов и врезался в 17 автомобилей, автомобили получили серьезные повреждения.

Исполнительный директор «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула» Николай Долженко объяснил инциденты старением парка.

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