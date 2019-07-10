В Барнауле трамваи умудрились врезаться друг в друга

В Барнауле на пересечении улицы Малахова и Гридасова столкнулись трамваи, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Если быть более точными, то один из них врезался в другой.

ДТП с участием трамваев 10 июля 2019 года. Барнаул, пересечение ул. Малахова и Гридасова. vk.com/incident22