В Барнауле участнику смертельной драки на Старом базаре предъявили обвинение

В Барнауле предъявлено обвинение в совершении преступления 38-летнему Михаилу Старцеву, который принял участие в смертельной драке на Старом базаре, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Михаилу Старцеву предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Старцев отказывается давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в которой говорится о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Расследование продолжается.