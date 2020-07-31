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Происшествия

В Барнауле участнику смертельной драки на Старом базаре предъявили обвинение

В Барнауле предъявлено обвинение в совершении преступления 38-летнему Михаилу Старцеву, который принял участие в смертельной драке на Старом базаре, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Михаилу Старцеву предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Старцев отказывается давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в которой говорится о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Расследование продолжается.

Цифра

В Алтайском крае в январе-мае зарегистрировано 41 преступление по ч.4 ст. 111 УК РФ. Это на 24,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В 2020 году край идет на 12 месте по этому показателю среди всех регионов России. Настолько высокую позицию он занимал только в 2012 и 2017 годах.

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