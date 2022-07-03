В Барнауле упал потолок в жилом доме. Есть погибшие (обновлено)

Обрушение произошло на ул. Гвардейская. По имеющейся информации, его площадь составила 25 кв. м.
В результате, два человека погибли, еще трое — получили травмы. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.
На месте происшествия работали спасатели, полиция и скорая — всего 40 человек и 13 единиц техники. Кроме того, его посетили глава Барнаула Вячеслав Франк и руководители администрации Центрального района.
Обстоятельства ЧП выясняют.
Обновлено в 12:00
По факту обрушения региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, как сообщили в СУ СК, прокуратура проводит проверку, по итогам которой дадут оценку органам соцзащиты.
Напомним, накануне в Барнауле вспыхнул пожар в пекарне.