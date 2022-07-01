1 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцам на пять дней отключат газ

У части барнаульцев и жителей пригорода временно приостановят подачу газа с 5 по 9 июля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Газ
Газ
СС0

Без газа останутся некоторые жители на Горе, в Старом городе, на ВРЗ и Булыгино. Также на станции Ползуново, в поселках Лебяжье, Южный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Цветы Алтая.

Работы по замене проводят из-за износа задвижек. Запорная арматура при необходимости отключает газ в трубе. Чтобы устройства исправно работали, за ними нужно следить и при необходимости менять, — пояснил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких.

Посмотреть полный список улиц, где отключат газ, можно на официальном сайте города.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость