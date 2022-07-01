Барнаульцам на пять дней отключат газ

У части барнаульцев и жителей пригорода временно приостановят подачу газа с 5 по 9 июля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Без газа останутся некоторые жители на Горе, в Старом городе, на ВРЗ и Булыгино. Также на станции Ползуново, в поселках Лебяжье, Южный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Цветы Алтая.

Работы по замене проводят из-за износа задвижек. Запорная арматура при необходимости отключает газ в трубе. Чтобы устройства исправно работали, за ними нужно следить и при необходимости менять, — пояснил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких.

Посмотреть полный список улиц, где отключат газ, можно на официальном сайте города.