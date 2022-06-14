Выезд с парковки ТЦ «Пионер» и еще несколько участков дорог отремонтируют в Барнауле

В Барнауле в самом разгаре дорожный сезон. Власти города озвучили план ремонта на неделю.

С 14 по 19 июня продолжится ремонт ул. Шевченко, Попова и Интернациональной. Также отремонтируют подходы к пешеходным переходам на ул. Петра Сухова, 9б, Весенняя, 10 и въезд с парковки ТЦ «Пионер» на пр. Ленина.

На ул. Фомина и 4-я Западной дорожники приступят к ремонту тротуаров.

Струйно-инъекционным методом выполнят работы на трамвайных переездах на ул. Попова, проезжей части Павловского тракта (от Георгиева до Трактовой) и других участках.

На 10 участках подрядчики продолжат устранять недочеты по гарантии, и еще 8 объектов вошли в перечень работ по восстановлению после раскопок.

В план текущего ремонта улично-дорожной сети города всего входит 78 участков, объем запланированных работ составляет 65,5 тыс.кв.м, в том числе 7,4 тыс.кв.м тротуаров.