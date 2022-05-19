Электронный пересадочный тариф введут в Барнаула из-за ремонта моста

В Барнауле введут новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет» для электротранспорта. Это связанно с ремонтом путепровода на Новом рынке.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.

Тариф будет действовать на на троллейбусных маршрутах № 1, № 6, № 7 и трамвайных маршрутах № 1, № 3, № 4, № 7.

Стоимость одной поездки по данному тарифному плану составит 28 рублей с одной пересадкой в течение 100 минут.

Купить транспортную карту с новым тарифом можно будет в киосках торговой сети «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай» по адресам, указанным на сайте МУП «Центртранс» Барнаула, сообщает городская администрация.

«В случае, если у пользователя уже имеется транспортная карта с тарифным планом типа „Электронным кошелек“, он может обратиться в киоск „Лига Пресс“ или „Роспечать-Алтай“ с просьбой о смене действующего тарифа на пересадочный проездной билет. Это можно сделать в любое время, независимо от срока действия тарифного плана, при этом остаток денежных средств (при его наличии) с „Электронного кошелька“ будет перенесен на пересадочный проездной билет», — уточнили в пресс-службе города.

Возможности воспользоваться бесплатной пересадкой за наличный расчет не будет.