В Барнауле упавшая с крыши девочка пыталась залезть на балкон

Напомним, в субботу вечером, 20 июня, в Барнауле с крыши многоэтажки сорвалась девочка-подросток.
Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».
«Трое несовершеннолетних друзей находились на лестничной площадке одного из подъездов жилого дома. Поднялись на крышу дома, а 14-летняя школьница решила спуститься с крыши внутрь балкона, однако, повиснув на краю крыши, не удержалась и упала», — рассказали в ведомстве.
После падения девочка около 10 минут оставалась живой. Однако от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, расследование продолжается.