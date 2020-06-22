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Происшествия

В Барнауле упавшая с крыши девочка пыталась залезть на балкон

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту падения с крыши многоэтажного дома 14-летней девочки, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, в субботу вечером, 20 июня, в Барнауле с крыши многоэтажки сорвалась девочка-подросток.

Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».

«Трое несовершеннолетних друзей находились на лестничной площадке одного из подъездов жилого дома. Поднялись на крышу дома, а 14-летняя школьница решила спуститься с крыши внутрь балкона, однако, повиснув на краю крыши, не удержалась и упала», — рассказали в ведомстве.

После падения девочка около 10 минут оставалась живой. Однако от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, расследование продолжается.

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