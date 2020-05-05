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Происшествия

В Барнауле упавшее дерево едва не прибило маму с ребенком, сломав им зонтик

В Барнауле днем, 4 мая, забор спас от упавшего дерева женщину с ребенком, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

Неприятный случай произошел возле школы № 51 по улице 42-й Краснознаменной Бригады.

По словам женщины, на нее с дочкой чуть не упало дерево, спас забор. Отделались легким испугом, сломался только зонтик.

«Свидетелей данного инцидента не было. Куда можно обратиться?» — поинтересовалась женщина.

Дерево упало в Барнауле.
Дерево упало в Барнауле.
vk.com/incident22

Накануне барнаульцев предупреждали о сильном штормовом ветре, посоветовав держаться подальше от того, что может упасть.

Ранее жители Барнаула опубликовали в сети фотографии огромного тополя, который в любой момент может упасть на прохожих.

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