В Барнауле упавшее дерево едва не прибило маму с ребенком, сломав им зонтик

В Барнауле днем, 4 мая, забор спас от упавшего дерева женщину с ребенком, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Неприятный случай произошел возле школы № 51 по улице 42-й Краснознаменной Бригады.



По словам женщины, на нее с дочкой чуть не упало дерево, спас забор. Отделались легким испугом, сломался только зонтик.

«Свидетелей данного инцидента не было. Куда можно обратиться?» — поинтересовалась женщина.

Дерево упало в Барнауле. vk.com/incident22

Накануне барнаульцев предупреждали о сильном штормовом ветре, посоветовав держаться подальше от того, что может упасть.

Ранее жители Барнаула опубликовали в сети фотографии огромного тополя, который в любой момент может упасть на прохожих.