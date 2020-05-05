В Барнауле упавшее дерево едва не прибило маму с ребенком, сломав им зонтик

Неприятный случай произошел возле школы № 51 по улице 42-й Краснознаменной Бригады.
По словам женщины, на нее с дочкой чуть не упало дерево, спас забор. Отделались легким испугом, сломался только зонтик.
«Свидетелей данного инцидента не было. Куда можно обратиться?» — поинтересовалась женщина.
Дерево упало в Барнауле.
vk.com/incident22
Накануне барнаульцев предупреждали о сильном штормовом ветре, посоветовав держаться подальше от того, что может упасть.
Ранее жители Барнаула опубликовали в сети фотографии огромного тополя, который в любой момент может упасть на прохожих.