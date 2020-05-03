Барнаульцы жалуются на «пизанское» дерево, угрожающее прохожим

Жители Октябрьского района Барнаула разместили в Сети фотографии огромного тополя, который в любой момент может упасть на прохожих.

В Барнауле накренившееся дерево может упасть на прохожих.

Дерево растет рядом с домом по адресу Малахова, 11.

«Под ним паркуют машины, проходят люди, в том числе и дети», — пишет автор сообщения.

По его словам, весной нынешнего года тополь заметно пошел в наклон, корни уже не в силах держать ствол. Произошло это из-за того, что два года назад под этим деревом прорвало горячую воду и корни были повреждены, сообщают люди.

Чтобы хоть как-то обезопасить прохожих, ствол дерева привязали веревками.

В конце апреля в Барнауле уже падало аварийное дерево, которое должны были вот-вот спилить. Под ним оказалось несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал.