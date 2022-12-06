6 декабря
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Происшествия

В Барнауле устранили порыв трубы, оставивший без воды около 200 домов

Почти сутки ушло у барнаульского «Водоканала» на устранение коммунальной аварии на пересечении переулка Зайчанского и улицы Ипподромной.

Коммунальная авария в Барнауле
Коммунальная авария в Барнауле
barnaul.org

Порыв случился вечером 4 декабря, воду дали вечером 5 декабря большинству домов, утром 6 декабря — всем пострадавшим домам.

Для устранения аварии работникам «Водоканала» пришлось заменить две задвижки в водопроводной камере, сообщает пресс-служба мэрии.

«Специалисты водоканала оперативно прекратили выход воды, в ночь производилась откачка из водопроводной камеры, днем 5 декабря две бригады раскопали камеру, заменили две задвижки и провели сварочные работы. Были задействованы шесть единиц техники», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что без воды остались не 160 домов, как сообщалось ранее, а около 200, включая детсады.

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