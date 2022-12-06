В Барнауле устранили порыв трубы, оставивший без воды около 200 домов

Порыв случился вечером 4 декабря, воду дали вечером 5 декабря большинству домов, утром 6 декабря — всем пострадавшим домам.
Для устранения аварии работникам «Водоканала» пришлось заменить две задвижки в водопроводной камере, сообщает пресс-служба мэрии.
«Специалисты водоканала оперативно прекратили выход воды, в ночь производилась откачка из водопроводной камеры, днем 5 декабря две бригады раскопали камеру, заменили две задвижки и провели сварочные работы. Были задействованы шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что без воды остались не 160 домов, как сообщалось ранее, а около 200, включая детсады.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь