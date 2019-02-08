В Барнауле устраняют коммунальные аварии. Когда включат воду

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждений на трех водопроводах города. В домах, попавших в зону отключения, воду дадут после завершения работ, сообщает пресс-служба компании.

Повреждение на водопроводе на улице Островского, 62 зафиксировали 7 февраля около 20:30. На время проведения работ воду отключили в 3 многоквартирных домах и детском саду.

В 21:45 в call-центр предприятия поступил звонок о выходе воды на улице Профинтерна. Через полтора часа бригады водоканала локализовали повреждение на водоводе на Профинтерна, 24. Почти полностью восстановили водоснабжение в зоне, где ранее из-за выхода воды было отмечено пониженное давление. До окончания ремонтных работ воды нет в 1 многоквартирном жилом доме и административном здании на Строителей, 8а.

Кроме того, в 1:20 поступила заявка о выходе воды по адресу: 2-я Строительная, 54. После локализации места повреждения на время ремонтных работ воду отключили в 11 многоквартирных домах, 5 административных зданий и 6 частных домов.

Отметим, что все повреждения произошли на чугунных водопроводах. Этот материал — прочный, но подвержен влиянию низких температур, которые держатся в регионе. Из-за этого в зимний период повреждения чаще всего выявляются именно на чугунных водопроводах, — сообщают в барнаульском водоканале.

Ремонтно-восстановительные работы проводят на всех объектах. Задействованы 5 бригад и 11 единиц техники. Ориентировочные сроки устранения:

улица Островского , 62 — 14:00 ,

62 — , 2-я Строительная , 54 — 16:00 ,

54 — , улица Профинтерна , 24 — 23:00.

Воду подвозят по заявкам, их можно оставить по телефону 28−22−00. Барнаульский водоканал приносит горожанам извинения за неудобства.