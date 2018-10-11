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В Барнауле в ДТП пострадала пожилая женщина

11 октября в микрорайоне Восточный около 18.00 произошло ДТП, сообщает Инцидент Барнаул. По информации подписчиков сообщества, в аварии пострадала бабушка: ее увезли в больницу.

ДТП в Барнауле 11 октября
ДТП в Барнауле 11 октября
vk.com/incident22

По данным сообщества, авария произошла по адресу Кулагина, 9в напротив АЗС.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что утром 11 октября в Благовещенке Toyota Mark II врезалась в автомобиль полиции. По словам очевидцев, со второстепенной дороги выехал другой автомобиль, и водителю Toyota пришлось маневрировать. Он не справился с управлением и машину выбросило в сторону парковки районного отдела полиции.

В результате ДТП Toyota Mark II врезалась в припаркованную машину полиции. От удара автомобили развернуло, а Toyota снесла ограждения. Тормозной путь иномарки составил около 100 метров.

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