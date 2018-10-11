В Барнауле в ДТП пострадала пожилая женщина

По данным сообщества, авария произошла по адресу Кулагина, 9в напротив АЗС.
Ранее altapress.ru сообщал о том, что утром 11 октября в Благовещенке Toyota Mark II врезалась в автомобиль полиции. По словам очевидцев, со второстепенной дороги выехал другой автомобиль, и водителю Toyota пришлось маневрировать. Он не справился с управлением и машину выбросило в сторону парковки районного отдела полиции.
В результате ДТП Toyota Mark II врезалась в припаркованную машину полиции. От удара автомобили развернуло, а Toyota снесла ограждения. Тормозной путь иномарки составил около 100 метров.