В Барнауле пожар в районе кондитерской фабрики сопровождался выбросом больших клубов дыма

Пожар произошел в районе ул. Сельскохозяйственная, 4е. По неофициальным пока сведениям, загорелись покрышки (видимо, у шиномонтажной мастерской), затем огонь перекинулся на стоящие рядом мусорные баки.
Выброс дыма был заметен с ул. Взлетной, написал один из участников сообщества Barnaul22. Но пожарные оперативно локализовали возгорание.
Ранее Altapress.ru сообщал, что 21 июня в Барнауле произошел серьезный пожар в частном жилом доме по улице Понтонный мост. Дом серьезно пострадал от огня. Погибших и пострадавших нет.