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Происшествия

В Барнауле пожар в районе кондитерской фабрики сопровождался выбросом больших клубов дыма

21 июня в районе кондитерской фабрики «Алтай» загорелись покрышки, сообщили участники двух сообществ — «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22». Пожар оперативно потушили, но дым от него распространялся на большую высоту и был заметен издалека.

Пожар в районе ул. Сельскохозяйственная, 4е.
Пожар в районе ул. Сельскохозяйственная, 4е.
ВКонтакте - Барнаул22

Пожар произошел в районе ул. Сельскохозяйственная, 4е. По неофициальным пока сведениям, загорелись покрышки (видимо, у шиномонтажной мастерской), затем огонь перекинулся на стоящие рядом мусорные баки.

Выброс дыма был заметен с ул. Взлетной, написал один из участников сообщества Barnaul22. Но пожарные оперативно локализовали возгорание.

Ранее Altapress.ru сообщал, что 21 июня в Барнауле произошел серьезный пожар в частном жилом доме по улице Понтонный мост. Дом серьезно пострадал от огня. Погибших и пострадавших нет.

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