В Барнауле в ТРЦ GALAXY сработала пожарная тревога

Причины срабатывания пожарной тревоги неизвестны. Всех посетителей ТРЦ оперативно эвакуировали.

Очевидцы сообщают, что после оповещения в торговом центре отключили свет, а интернет пропал.

Это не первый случай эвакуации людей из торгового центра. Ранее в Барнауле в один день поступили сообщения об эвакуации из ТРЦ "Пионер" и "Галактика" - в обоих случаях людей вывели из здания, правоохранители проверили центры, а позже всех запустили назад.

Проверки торговых площадок показывали, что анонимные сообщения каждый раз были ложными. Полиция Ивановской области выяснила, что их оставлял 18-летний житель Алтайского края. Его задержали.