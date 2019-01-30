Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
639

В Барнауле в зону отключения воды попали новые дома

Для проведения ремонтных работ специалисты барнаульского водоканала вынуждены дополнительно ограничить водоснабжение у части жителей города, сообщает пресс-служба компании.

Вода.
Вода.
СС0.

В зону временного ограничения водоснабжения попали жилые дома и административные здания в границах улиц Малахова — Заринская — Бабуркина — Павловский тракт, а также микрорайон «Дружный»

Кроме того, полностью ограничат водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах.

Специалисты провели работы по подключению дополнительной скважины на артводозаборе № 6 в поселке Новосиликатный.

Это позволило начать восстанавливать водоснабжение жителей поселка. Сегодня утром водоснабжение этой части города было организовано через артезианский водозабор, а не централизованную систему водоснабжения в связи с повреждением водовода на ул. Малахова, — отмечают в пресс-службе компании.

Ранее воду отключали в домах в районе улиц Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинской, Лазурной, Южно-Власихинского проезда и Павловского тракта.

Устранить повреждение планируют до конца дня.

Напомним, на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость