В Барнауле водитель сбил девушку на тротуаре, когда подъезжал к магазину

В Барнауле водитель, подъезжая по тротуару к магазину на проспекте Комсомольском, сбил девушку, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Девушку сбили на тротуаре в Барнауле.

ДТП произошло в пятницу днем, 29 октября, в районе дома № 87 по проспекту Комсомольскому.

Как уточнили в барнаульской ГИБДД, водитель по тротуару ехал к магазину для погрузочно-разгрузочных работ.

«30-летний мужчина на грузовой машине Hyunda не выполнил условий, разрешающих движение задним ходом, и допустил наезд на 20-летнюю девушку, находившуюся на тротуаре», — рассказали в ведомстве.

Девушку с травмами госпитализировали в горбольницу № 1. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее в Барнауле автомобиль на пешеходном переходе сбил девушку, а она встала и пошла.