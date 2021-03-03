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Происшествия

В Барнауле автомобиль сбил женщину, а она встала и пошла

В группе Barnaul22 опубликовали видео с авторегистратора, на которое попал момент ДТП на ул. Эмилии Алексеевой. Автомобиль сбил женщину-пешехода.

ДТП с пешеходом 3 марта в Барнауле.
ДТП с пешеходом 3 марта в Барнауле.
Скриншот видео Barnaul22

Авария произошла около 8:00 3 марта. Пешеход шла по переходу в районе автобусной остановки.

Удар был небольшой силы. Женщина упала, но самостоятельно поднялась. На помощь ей вышла водитель иномарки.

«Как свидетель, скажу, водитель не тормозила вообще, пешеход голову повернула, но все-равно пошла. Повезло, что не было скорости», — пишет девушка, на чей регистратор попало ДТП.

Помимо обсуждения вечной проблемы, кто виноват — пешеход или водитель, внимательные комментаторы отметили находчивость водителя автобуса, который «моментально сориентировался» и решил по тротуару объехать «пробку».

1 марта в Барнауле на ул. Юрина маршрутка № 18 сбила девочку-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

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