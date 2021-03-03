В Барнауле автомобиль сбил женщину, а она встала и пошла

Авария произошла около 8:00 3 марта. Пешеход шла по переходу в районе автобусной остановки.
Удар был небольшой силы. Женщина упала, но самостоятельно поднялась. На помощь ей вышла водитель иномарки.
«Как свидетель, скажу, водитель не тормозила вообще, пешеход голову повернула, но все-равно пошла. Повезло, что не было скорости», — пишет девушка, на чей регистратор попало ДТП.
Помимо обсуждения вечной проблемы, кто виноват — пешеход или водитель, внимательные комментаторы отметили находчивость водителя автобуса, который «моментально сориентировался» и решил по тротуару объехать «пробку».
1 марта в Барнауле на ул. Юрина маршрутка № 18 сбила девочку-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.