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Происшествия

В Барнауле водитель сбил ребенка

В Барнауле водитель сбил ребенка на вид лет 10-12 вечером 19 августа. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Авария произошла на улице Свердлова 19 августа. Неизвестный водитель сбил ребенка, примерно 10-12 лет.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как очевидцы ДТП пытаются оказать ребенку первую помощь. Состояние пострадавшего неизвестно.

Подробности аварии не сообщаются.

Ранее в Барнауле на проезжей части сбили девушку на улице Власихинская. Предварительно установлено, что 23-летнюю девушку сбил 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 111130. В ГИБДД отметили, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора по пешеходному переходу.

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