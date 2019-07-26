«Оседлал пони». В Барнауле водитель эпично врезался в дворовую скульптуру

В Барнауле возле сквера на улице Германа Титова автомобиль Toyota Carina попал в ДТП, врезавшись в дворовую скульптуру пони. Об этом сообщили подписчики городского сообщества Барнаул 22 .

Как видно на снимках очевидцев с места аварии, водитель не справился с управлением и врезался в расположенную на краю сквера скульптуру. «Больше нет потоковского Пони. Злодей его уничтожил», — сокрушаются барнаульцы.

Кроме того, многие не поняли, как такое ДТП вообще могло произойти. «Мне вот интересно, как так можно лошадь оседлать», пишут подписчики Барнаул 22. «Как? КАК?! Там поворот и три пешеходных перехода на 150 метров!».

О состоянии водителя официально ничего не известно.

29 июня в Барнауле автомобиль на высокой скорости врезался в клумбу. Очевидцы сообщали, что водитель «летел» на большой скорости.