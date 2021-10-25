В Барнауле возбудили четыре дела о торговле ковид-сертификатами

По данным полиции, врач-терапевт за незаконное денежное вознаграждение вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации против COVID-19 без ее фактического прохождения.
«В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации. В распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители выясняют другие обстоятельства преступлений и ищут возможных соучастников.
Ранее в СМИ была информация о «продаже сертификатов» в барнаульской поликлинике № 14. Главврач Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на этом, но официально опровергать информацию он отказался.