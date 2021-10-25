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Происшествия

В Барнауле возбудили четыре дела о торговле ковид-сертификатами

В отношении сотрудника одной из горбольниц Барнаула завели четыре головных дела по ч. 291.2. (мелкое взяточничество). Все эпизоды связаны с сертификатами о вакцинации против коронавируса.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По данным полиции, врач-терапевт за незаконное денежное вознаграждение вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации против COVID-19 без ее фактического прохождения.

«В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации. В распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители выясняют другие обстоятельства преступлений и ищут возможных соучастников.

Ранее в СМИ была информация о «продаже сертификатов» в барнаульской поликлинике № 14. Главврач Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на этом, но официально опровергать информацию он отказался.

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