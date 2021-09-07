Третий пешеход скончался после жуткого ДТП с «КамАЗом» в Барнауле

Установлено, что водитель большегруза выехал на встречную полосу и сбил трех человек, которые переходили дорогу по «зебре» в районе Змеиногорского тракта, 91ж.
В результате ДТП два пешехода скончались на месте, один — в больнице, говорится в сообщении прокуратуры.
Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее писал altapress.ru, ДТП произошло днем в 14:05 — рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод. Водитель 1988 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех женщин.
От удара тела погибших расчленило.