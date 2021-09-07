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Происшествия

Третий пешеход скончался после жуткого ДТП с «КамАЗом» в Барнауле

Следователи СУ УМВД России по Барнаулу возбудили уголовное дело по факту аварии с «КамАЗом», которая произошла 6 сентября на Змеиногорском тракте. Расследование взяла на контроль прокуратура Алтайского края.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Установлено, что водитель большегруза выехал на встречную полосу и сбил трех человек, которые переходили дорогу по «зебре» в районе Змеиногорского тракта, 91ж.

В результате ДТП два пешехода скончались на месте, один — в больнице, говорится в сообщении прокуратуры.

Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писал altapress.ru, ДТП произошло днем в 14:05 — рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод. Водитель 1988 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех женщин.

От удара тела погибших расчленило.

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