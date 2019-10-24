В Барнауле возле музыкальной школы произошло ДТП. Есть пострадавшие

24 октября в Барнауле на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в Инцидент Барнаул , в аварии пострадали два человека.

По информации краевой ГИБДД, водитель-женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, допустила столкновение с автомобилем Nissan Elgrand, под управлением водителя-мужчины, 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя, им оказана медицинская помощь на месте происшествия, не госпитализированы. Проводится проверка.

Ранее в Барнауле представители краевой власти рассказали, что делают в городе для улучшения безопасности и почему некоторые аварии пока предупредить нельзя.