В Барнауле задержали мужчину с богатым боевым арсеналом

Сотрудники ФСБ в Барнауле с поличным задержали местного жителя, занимавшегося изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов. У него был целый боевой аресенал.

Из незаконного оборота изъяли два автомата АКС-74 У, пистолет модели «ПБ», пистолет марки «ПМ», 572 боеприпаса различного калибра, а также основные составные части к огнестрельному оружию.

«Предварительно установлено, что мужчина незаконно хранил у себя боевой арсенал, а также в домашних условиях переделывал вооружение из охолощенного оружия путем внесения конструктивных изменений на закупленном для этих целях оборудовании — токарном и сверлильном станках», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Экспертиза показала, что все оружие является боевым и пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело, мужчину на два месяца взяли под стражу.

Ранее суд вынес приговор двум жителям Алтайского края за хищение и сбыт взрывчатки. Один из них работал на предприятии «Сибирь Полиметаллы», откуда и похитил аммонит.