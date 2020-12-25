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Происшествия

В Барнауле задержали мужчину с богатым боевым арсеналом

Сотрудники ФСБ в Барнауле с поличным задержали местного жителя, занимавшегося изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов. У него был целый боевой аресенал.

ФСБ задержала жителя Барнаула, изготавливавшего боевое оружие.
ФСБ задержала жителя Барнаула, изготавливавшего боевое оружие.
пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю

Из незаконного оборота изъяли два автомата АКС-74 У, пистолет модели «ПБ», пистолет марки «ПМ», 572 боеприпаса различного калибра, а также основные составные части к огнестрельному оружию.

«Предварительно установлено, что мужчина незаконно хранил у себя боевой арсенал, а также в домашних условиях переделывал вооружение из охолощенного оружия путем внесения конструктивных изменений на закупленном для этих целях оборудовании — токарном и сверлильном станках», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Экспертиза показала, что все оружие является боевым и пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело, мужчину на два месяца взяли под стражу.

Ранее суд вынес приговор двум жителям Алтайского края за хищение и сбыт взрывчатки. Один из них работал на предприятии «Сибирь Полиметаллы», откуда и похитил аммонит.

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