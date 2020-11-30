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Происшествия

В Барнауле задымила пятиэтажка: эвакуировали 30 человек, один отравился

В воскресенье 29 ноября пожарных вызвали к барнаульской пятиэтажке на ул. Георгиева, 3. Один из подъездов наполнился дымом, жильцов пришлось эвакуировать. В дальнейшем выяснилось: возгорание произошло в подвале. Оттуда и пришлось выводить отравившегося продуктами горения человека.

Пожар в подвале пятиэтажки в Барнауле.
Пожар в подвале пятиэтажки в Барнауле.
Barnaul 22

Паблик «Инцидент Барнаул» (соцсеть ВКонтакте) со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС рассказал: возгорание началось в подвале. Вскоре дым начал поступать в подъезд.

И вот из задымленного подъезда звенья газодымозащитной службы из квартир эвакуировали 33 человека, среди них было двое детей.

А вот из подвала спасен человек — он отравился продуктами горения. Очевидно, он стал единственным пострадавшим.

В подвале, как оказалось, горели сараи. Пожар оперативно ликвидировали, возгорание затронуло всего около 5 кв. метров.

Очевидцы в соцсетях сообщали: на вызов к дому приехали восемь пожарных машин. При этом часть машин не могли заехать во двор из-за припаркованных там машин.

Как сообщал Altapress.ru ранее, в выходные в Барнауле случился еще один пожар в многоквартирном доме. На сей раз возгорание было в квартире. Из задымленного подъезда эвакуировали 27 человек, из них пятеро детей.

Но здесь не обошлось без трагедии: при пожаре обнаружен один погибший.

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