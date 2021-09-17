В Барнауле закончили расследование изнасилования девушки, сбежавшей через окно

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю завершили разбирательство по делу о насилии над девушкой, которой удалось спастись от мучителей через окно.

Обвиняются двое мужчин 37 и 27 лет, а также 20-летняя девушка.

В начале апреля она из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка.

«С этой целью она арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того, как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов», — говорится в сообщении СК.

Всю ночь мужчины насиловали жертву. После того, как они уснули, девушка выбралась из квартиры через окно и прыгнула в руки сотрудников транспортной полиции.

Обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию.

Дело передали на рассмотрение суда.