В Барнауле завершили расследование резонансного ДТП с BMW X6 на Ленина

Следственное управление УМВД России по Барнаулу окончило расследование уголовного дела против 33-летнего жителя города Александра Руденко. Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.

Руденко обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 6. ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло 15 октября 2018 года в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

В ходе следствия пришлось провести ряд исследований и экспертиз, в том числе автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинские, психиатрические. Полицейские уверены, что собрали все необходимые доказательства, которые позволили провести объективное расследование и полностью восстановить обстоятельства ДТП.

Александру Руденко грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет. Он находится в СИЗО с 17 октября 2018 года. Окончательное решение по делу примет суд. Ранее Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.