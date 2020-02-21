В Барнауле женщина хотела получить компенсацию и потеряла крупную сумму

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительного ведомства. Мужчина сообщил, что арестован интернет-магазин, в котором потерпевшая совершала покупки и теперь ей положена компенсация 450 тыс. рублей.

Чтобы покрыть расходы со стороны банка, жительница краевой столицы должна была перевести на указанный счет более 22 тыс. рублей. Потерпевшая поверила звонившим и отправила деньги. Вскоре она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело, подозреваемых ищут.