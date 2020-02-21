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21 февраля
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Происшествия

В Барнауле женщина хотела получить компенсацию и потеряла крупную сумму

Полицейские ищут мошенников, которые обманули жительницу Барнаула, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительного ведомства. Мужчина сообщил, что арестован интернет-магазин, в котором потерпевшая совершала покупки и теперь ей положена компенсация 450 тыс. рублей.

Чтобы покрыть расходы со стороны банка, жительница краевой столицы должна была перевести на указанный счет более 22 тыс. рублей. Потерпевшая поверила звонившим и отправила деньги. Вскоре она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело, подозреваемых ищут.

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